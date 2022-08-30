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Минобороны Германии: Запасы бундесвера для поставок оружия Украине почти иссякли

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 18:14
Минобороны Германии: Запасы бундесвера для поставок оружия Украине почти иссякли - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что поставки оружия в Украину со складов бундесвера вскоре станут невозможны. Об этом она заявила на заседании правительства Германии во вторник, передает немецкое издание Welt.

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"Я должна признать, как министр обороны, ... мы достигаем пределов того, что мы можем передать от бундесвера", – цитирует издание Ламбрехт.

По ее словам, Вооруженные силы Германии должны быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону НАТО. Ламбрехт заверила, что, как министр обороны она будет следить за тем, чтобы так было и впредь.

Издание отмечает, что несколько дней назад глава Комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала продолжать поставлять Украине оружие из составов бундесвера. В частности, она назвала бронетранспортеры Marder.

  • 19 августа Германия передала Украине еще три зенитки Gepard и 11 бронетранспортеров М113.
  • 23 августа Шольц утвердил планы по дополнительной отправке в Украину вооружений и боеприпасов на более 500 млн евро.
  • 29 августа Чехия передала Украине 72 танка советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard. 
  • 29 августа Шольц в Чехии заявил, что Украина получит самое современное оружие от Германии в течении ближайших недель и месяцев.

Читайте также: Минобороны Германии не хочет увеличивать поставки оружия Украине: а вдруг Путин нападет

Наталия Фреик
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Германия поставки оружия минобороны германии Кристин Ламбрехт
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