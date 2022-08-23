Германия выделяет Украине оружие и боеприпасы на 500 млн евро – Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц утвердил планы по дополнительной отправке в Украину вооружений и боеприпасов на сумму более 500 млн евро, утверждают источники Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Источники в правительстве ФРГ сообщили агентству, что в ближайшие недели правительство Германии намерено отправить Украине в качестве военной помощи боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на общую сумму более 500 млн евро.

Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, Германия уже выделила Украине оружие и технику на сумму около 700 млн евро, еще 500 млн направлены на финансирование поставок военной техники.

Ранее сообщалось, что Германия намерена передать Украине новейшуюустановку ПВО IRIS-T. По словам одного из источников Bloomberg, в дополнение Германия в следующем году отправит еще три единицы высокоэффективной системы вооружения – причем "настолько нового, что его еще нет даже у бундесвера".

Сегодня Шольц сказал участникам саммита Крымской платформы, что Германия "приступила к реализации нового пакета помощи, в который входят самые современные системы ПВО, ракетные установки, тонны боеприпасов, средства защиты от дронов и бронированные ремонтно-эвакуационные машины".

23 июня сообщалось, что Украина ожидает "зеленый свет" из Берлина на закупку в Германии 100 новых самоходных артиллерийских гаубиц Рanzerhaubitze 2000, 10 комплексов противовоздушной обороны IRIS-T, а также на поставки вооружений из резервов бундесвера.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.