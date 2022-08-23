Шольц: Решительность и мужество украинцев вызывает уважение во всем мире

Международное сообщество и Германия продолжают поддерживать Украину и чувствуют уважение по отношению к решительности и мужеству украинцев, которые дают отпор российской агрессии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на втором саммите Крымской платформы.

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"Международное сообщество никогда не примет империалистическую незаконную аннексию украинской территории со стороны России. Российская неспровоцированная, ничем не оправданная агрессия против Украины получила отпор от храбрых и мужественных украинцев. Я выражаю им свое почтение. Их решительность, их мужество вызывает уважение во всем мире", – сказал Шольц.

Он отметил, что саммит Крымской платформы демонстрирует, что украинские партнеры объединены как никогда.

Канцлер ФРГ рассказал, что сегодня встречался с лидерами Большой семерки, и выразил решительную непоколебимую поддержку Украины со стороны Германии.

"Мы имеем беспрецедентные санкции, которые вводим вместе с партнерами. Мы финансово поддерживаем Украину. Мы и дальше предоставляем оружие. Мы предоставляем новый пакет, который включает также некоторые системы противовоздушной обороны, РСЗО и бронетехнику", – сказал Шольц.

Он добавил, что Германия помогает в восстановлении Украины – немецкий рынок труда открыт для всех, кто был вынужден бежать от российского террора.

"Мы осуждаем Россию за то, что она пытается силой отобрать у Украины определенные территории. Любые попытки изменить статус каких-либо частей украинской территории никогда не будут нами признаны. И это не позволит вести какие-либо переговоры с таким предметом разговора", – сказал Шольц.

23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. К нему присоединились почти 60 участников и представители еще двух континентов.

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Наталия Медведева

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