UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Решительность и мужество украинцев вызывает уважение во всем мире

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 16:41
Шольц: Решительность и мужество украинцев вызывает уважение во всем мире - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Международное сообщество и Германия продолжают поддерживать Украину и чувствуют уважение по отношению к решительности и мужеству украинцев, которые дают отпор российской агрессии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на втором саммите Крымской платформы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Международное сообщество никогда не примет империалистическую незаконную аннексию украинской территории со стороны России. Российская неспровоцированная, ничем не оправданная агрессия против Украины получила отпор от храбрых и мужественных украинцев. Я выражаю им свое почтение. Их решительность, их мужество вызывает уважение во всем мире", – сказал Шольц.

Он отметил, что саммит Крымской платформы демонстрирует, что украинские партнеры объединены как никогда.

Канцлер ФРГ рассказал, что сегодня встречался с лидерами Большой семерки, и выразил решительную непоколебимую поддержку Украины со стороны Германии.

"Мы имеем беспрецедентные санкции, которые вводим вместе с партнерами. Мы финансово поддерживаем Украину. Мы и дальше предоставляем оружие. Мы предоставляем новый пакет, который включает также некоторые системы противовоздушной обороны, РСЗО и бронетехнику", – сказал Шольц.

Он добавил, что Германия помогает в восстановлении Украины – немецкий рынок труда открыт для всех, кто был вынужден бежать от российского террора.

"Мы осуждаем Россию за то, что она пытается силой отобрать у Украины определенные территории. Любые попытки изменить статус каких-либо частей украинской территории никогда не будут нами признаны. И это не позволит вести какие-либо переговоры с таким предметом разговора", – сказал Шольц.

  • 23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. К нему присоединились почти 60 участников и представители еще двух континентов.

Читайте также: Столтенберг: Постоянно связываюсь с лидерами, чтобы больше и быстрее давали оружие Украине

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крымская платформа олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 