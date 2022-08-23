Столтенберг: Постоянно связываюсь с лидерами, чтобы больше и быстрее давали оружие Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постоянно связывается с лидерами стран, чтобы те больше и быстрее поставляли вооружение Украине. Об этом Столтенберг сообщил на втором саммите Крымской платформы.

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"Восемь лет назад Россия незаконно захватила Крым, превратив его в один из наиболее милитаризованных районов планеты. Он стал плацдармом для полномасштабного нападения на Украину шесть месяцев назад", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что украинцы показали свою способность защищать и отвоевывать свою территорию, а также наносить тяжелые потери российским войскам.

"Я постоянно связываюсь с лидерами стран для того, чтобы предоставляли больше военного оборудования, больше боеприпасов и быстрее", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО помогает Украине готовиться к зимнему отопительному сезону.

"Зима приближается. Зима будет трудной. Мы видим теперь, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба логистики. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Делать это на дальнейшую перспективу, чтобы Украина могла побеждать", – сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО будет с Украиной столько, сколько потребуется.

23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, организованное Украиной. На саммите была принята совместная декларация участников.

23 августа 2022-го стартовал второй саммит. К нему присоединились почти 60 участников и представители еще двух континентов.

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Наталия Медведева

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