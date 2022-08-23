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Дуда об угрозах ударов по Киеву: Наши братья в Украине должны видеть, что мы вместе с ними

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 15:07
Дуда об угрозах ударов по Киеву: Наши братья в Украине должны видеть, что мы вместе с ними - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не боялся приехать в Киев, несмотря на многочисленные предупреждения об угрозе массированных ударов российских оккупантов. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, когда президент представляет свой народ и государство, то он понимает, что подобная работа иногда связана с рисками. 

"А вы не боитесь быть здесь? Мы тут вместе, чтобы наши братья в Украине видели, что мы с ними не только духовно, но и физически. Сегодня мы здесь со всей польской делегацией. Этим мы показываем, что Украина свободная, независимая и суверенная. Украина борется с российской агрессией, за мир и возвращение международного законодательства", – сказал Дуда.

Он отметил, что обязанностью любого президента является поддержка демократических идей, именно поэтому он приехал поддержать Украину. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война польша киев анджей дуда обстрелы киева
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