Дуда об угрозах ударов по Киеву: Наши братья в Украине должны видеть, что мы вместе с ними

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не боялся приехать в Киев, несмотря на многочисленные предупреждения об угрозе массированных ударов российских оккупантов. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, когда президент представляет свой народ и государство, то он понимает, что подобная работа иногда связана с рисками.

"А вы не боитесь быть здесь? Мы тут вместе, чтобы наши братья в Украине видели, что мы с ними не только духовно, но и физически. Сегодня мы здесь со всей польской делегацией. Этим мы показываем, что Украина свободная, независимая и суверенная. Украина борется с российской агрессией, за мир и возвращение международного законодательства", – сказал Дуда.

Он отметил, что обязанностью любого президента является поддержка демократических идей, именно поэтому он приехал поддержать Украину.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия.

В Госдепе США не сомневаются, что Россия намерена продолжать жестокие атаки на Украину. Но у американского ведомства нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости, которыми можно было поделиться публично.

Читайте также: США: РФ планирует усилить ракетные удары, американцам лучше немедленно выехать из Украины

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.