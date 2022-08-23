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День Независимости. Госдеп не сомневается – РФ продолжит атаки, но конкретных данных нет

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 07:21
День Независимости. Госдеп не сомневается – РФ продолжит атаки, но конкретных данных нет - Фото
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

В Госдепе США не сомневаются, что Россия намерена продолжать жестокие атаки на Украину. Но у американского ведомства нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости, которыми можно было поделиться публично. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать предупреждение президента Владимира Зеленского, что РФ может готовить болезненные удары ко Дню Независимости.

"У меня нет разведывательной информации, чтобы поделиться ею с трибуны. Но что я могу сказать вам – так это то, что мы собираемся отметить вместе с нашими украинскими партнерами День Независимости Украины", – ответил Прайс.

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Спикер Госдепа также отметил, что 24 августа, "вероятно, по совпадению", исполнится шесть месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не сомневаемся, что Россия продолжит жестокое нападение на украинское государство, на украинский народ, на независимость Украины, ее демократию, ее территориальную целостность. Также нет сомнений в том, что мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров", – добавил Прайс.

При этом неназванный представитель правительства США ранее сообщил Reuters, что, по данным американской разведки, Россия планирует усилить ракетные удары в ближайшие дни.

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Марк Сировой
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