День Независимости. Госдеп не сомневается – РФ продолжит атаки, но конкретных данных нет

В Госдепе США не сомневаются, что Россия намерена продолжать жестокие атаки на Украину. Но у американского ведомства нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости, которыми можно было поделиться публично. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать предупреждение президента Владимира Зеленского, что РФ может готовить болезненные удары ко Дню Независимости.

"У меня нет разведывательной информации, чтобы поделиться ею с трибуны. Но что я могу сказать вам – так это то, что мы собираемся отметить вместе с нашими украинскими партнерами День Независимости Украины", – ответил Прайс.

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Спикер Госдепа также отметил, что 24 августа, "вероятно, по совпадению", исполнится шесть месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не сомневаемся, что Россия продолжит жестокое нападение на украинское государство, на украинский народ, на независимость Украины, ее демократию, ее территориальную целостность. Также нет сомнений в том, что мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров", – добавил Прайс.

При этом неназванный представитель правительства США ранее сообщил Reuters, что, по данным американской разведки, Россия планирует усилить ракетные удары в ближайшие дни.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия.

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Марк Сировой

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