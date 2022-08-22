"Россия помешана на датах". Разведка предупредила об угрозе усиленных обстрелов 24 августа

В ГУР Минобороны призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги в День Независимости

Фото: НГУ

Главное управление разведки Министерства обороны призвало украинцев быть особенно осторожными 24 августа – есть угроза ракетных ударов и провокаций со стороны России.

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"Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично было бы быть бдительными и готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован", — говорится в сообщении разведки.

В ГУР МО говорят: несмотря на то что обстрелы Украины продолжаются уже полгода, у России до сих пор остается много ракет – "пусть и невысокоточных".

"Воздушная тревога – это серьезный сигнал, все с ним должны считаться. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными", – заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и на любой другой неделе за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое", – сказал он.

Некоторые территориальные общины ввели несколько новых сигналов тревог, предупреждающих о химической и радиационной опасностях.

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