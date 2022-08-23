США: РФ планирует усилить ракетные удары, американцам лучше немедленно выехать из Украины

Официальный представитель американского правительства, пожелавший остаться анонимным, предостерег: "в ближайшее время" страна-оккупант Россия якобы планирует нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины. Эта информация, сообщил собеседник Reuters, получена от разведки.

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"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия с целью нанести удары по гражданской инфраструктуре Украины и госучреждениям в ближайшие дни", – сказал чиновник.

Он добавил, что с учетом "послужного списка РФ в Украине", официальный Вашингтон "обеспокоен сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры".

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Одновременно с этим предостережением Госдепартамент США выпустил предупреждение о возможном усилении ракетных ударов и других злонамеренных действиях россиян в ближайшие дни.

"Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частный транспорт", – предупредили дипломаты.

Евгений Пилипенко

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