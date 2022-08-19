Лукашенко заверил селян: Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение на Украину
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко приехал в село Клепачи Пружанского района страны и уверял работников хозяйства "Журавлиное", что не собирается нападать на Украину в помощь российским оккупантам и бомбить ее с белорусской территории – хотя последнее неоднократно происходило и происходит до сих пор. Его слова передает ресурс режима Белта.
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"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее", – сказал он и успокаивал людей, что "нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали – во имя чего?"
Союзник и подельник врага также заявил для внутренней аудитории, что "никакая Украина не воюет сегодня".
"Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", – передал Лукашенко людям в селе Брестской области установку кремлевской пропаганды.
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Отслеживающая военную активность в стране OSINT-группа Беларускі Гаюн в начале августа сообщила о возможной угрозе массированного ракетного удара из Беларуси "в ближайшее время", так как на ее территории враг сосредотачивает комплексы С-300, которые использует, в том числе как атакующие. Воздушные силы ВСУ считают, что в День независимости из Беларуси могут быть "поздравления".
- "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" – фраза-мем Лукашенко на встрече 11 марта с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным, оправдывающая ложью вторжение в Украину.
- ГУР считает, что армия России может вернуться в Беларусь "за две-три недели".
- 21 июля Лукашенко заявил AFP, что из Беларуси в Украину вторглись 20 000 российских оккупантов.
- 22 июля на Банковой обратились к беларусам: "Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем".
- В тот же день Генштаб сообщил, что в Беларуси военкоматы агитируют заключать контракт с российскими ЧВК.
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