Лукашенко заверил селян: Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение на Украину

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко приехал в село Клепачи Пружанского района страны и уверял работников хозяйства "Журавлиное", что не собирается нападать на Украину в помощь российским оккупантам и бомбить ее с белорусской территории – хотя последнее неоднократно происходило и происходит до сих пор. Его слова передает ресурс режима Белта.

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"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее", – сказал он и успокаивал людей, что "нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали – во имя чего?"

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые время от времени случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые время от времени случаются и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые белорусские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

Союзник и подельник врага также заявил для внутренней аудитории, что "никакая Украина не воюет сегодня".

"Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", – передал Лукашенко людям в селе Брестской области установку кремлевской пропаганды.

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Отслеживающая военную активность в стране OSINT-группа Беларускі Гаюн в начале августа сообщила о возможной угрозе массированного ракетного удара из Беларуси "в ближайшее время", так как на ее территории враг сосредотачивает комплексы С-300, которые использует, в том числе как атакующие. Воздушные силы ВСУ считают, что в День независимости из Беларуси могут быть "поздравления".

Евгений Пилипенко

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