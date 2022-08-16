Ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси вызывают беспокойство — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в частности на аэродроме Зябровка, "вызывает беспокойство". Об этом он сказал во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, сообщает пресс-служба Залужного.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он ознакомил канадского коллегу с ситуацией на фронте. По словам Залужного, она напряженная, но полностью контролируется.

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка", – сказано в сообщении.

Залужный рассказал Эйру, что противник продолжает наступать по всей линии фронта. При этом производит около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 000 до 60 000 боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках", – говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал слухи об угрозе массированного ракетного удара из Беларуси в ближайшее время. "Противник наращивает свои силы в Беларуси", – сказал он.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.