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Ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси вызывают беспокойство — Залужный

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 21:46
Ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси вызывают беспокойство — Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в частности на аэродроме Зябровка, "вызывает беспокойство". Об этом он сказал во время телефонного разговора с начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, сообщает пресс-служба Залужного.

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Он ознакомил канадского коллегу с ситуацией на фронте. По словам Залужного, она напряженная, но полностью контролируется.

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка", – сказано в сообщении.

Залужный рассказал Эйру, что противник продолжает наступать по всей линии фронта. При этом производит около 700-800 обстрелов украинских позиций ежедневно, применяя от 40 000 до 60 000 боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках", – говорится в сообщении.

  • Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал слухи об угрозе массированного ракетного удара из Беларуси в ближайшее время. "Противник наращивает свои силы в Беларуси", – сказал он.
Вадим Ребрина
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беларусь канада Валерий Залужный
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