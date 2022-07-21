UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси военкоматы агитируют заключать контракт с российскими ЧВК – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 19:28
В Беларуси военкоматы агитируют заключать контракт с российскими ЧВК – Генштаб - Фото
Шеврон боевиков ЧВК Вагнера, задержанных под Минском (скриншот видео)

В Беларуси продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В этих мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций украинских войск в Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

Штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Солодкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье.

На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.

Читайте также: Россия использовала до 60% запасов высокоточного оружия – ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 