В Беларуси военкоматы агитируют заключать контракт с российскими ЧВК – Генштаб

В Беларуси продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В этих мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций украинских войск в Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Удов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки.

Штурмовыми действиями безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.

Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

Штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Солодкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье.

На Южнобужском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Княжевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярово, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белая Криница. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка.

Читайте также: Россия использовала до 60% запасов высокоточного оружия – ГУР

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.