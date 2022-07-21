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Обращение Подоляка к беларусам: Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 11:55
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Только от действий самих беларусов зависит, какой войдет в историю их страна, – станет ли Беларусь полной пособницей российских захватчиков и страной-оккупантом. Об этом в обращении к населению соседней страны написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он предположил, что вторжение армии Беларуси в Украину лидеру оккупантов Владимиру Путину нужно, "чтобы не оказаться в одиночестве на трибунале истории".

"В Москве не хотят наслаждаться поражением и отвратительным статусом страны-террориста и международного изгоя наедине. Для этого есть только один способ – замазать "партнера" кровью", – подчеркнули в ОП.

Подоляк напомнил руководству Беларуси, что Россия "приближается к неизбежному поражению – уже нет репутации, друзей, поддержки, будущего, и чем дальше, тем болезненнее будет поражение".

СПРАВКА. С июня 2022 года армия Беларуси проводит учения недалеко от границ Украины. Людям вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Власти Киевской области заявляют, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. На начало июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы Беларусь готовила ударные группировки.

В Киеве также напомнили: Беларусь – это не только союзный Кремлю диктатор Александр Лукашенко "или генералы, избегающие повестки в дом престарелых, потому что их золотой век пришелся на Карибский кризис".

"Это десятки тысяч молодых пассионарных людей, желающих для своей страны лучшей судьбы, чем исправительная колония. Это тысячи, вынужденные покинуть свой дом, чтобы не жить в трудовом лагере с заклеенными ртами. Никогда не поздно сделать правильный выбор. Никогда не поздно стать народом-героем. Для этого просто нужно сказать "нет" z-чуме, выбрав сторону добра. Поддержав свободную Украину", – подытожили в офисе у президента Владимира Зеленского.

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Евгений Пилипенко
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