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Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 20:45
Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию - Фото
Александр Лукашенко (фото - его пресс-служба)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника Генштаба ВС. Об этом сообщает Белта.

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Сообщается, что генерал-майор Александр Шкиренко зачислен в распоряжение министра обороны.

  • В конце июня военные комиссариаты Беларуси начали проверку приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.
  • В Гомельской области мужчин и женщин массово вызывали в военкоматы. 
Вадим Ребрина
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беларусь мобилизация александр лукашенко
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