Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию
12.07.2022, 20:45
Александр Лукашенко (фото - его пресс-служба)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника Генштаба ВС. Об этом сообщает Белта.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сообщается, что генерал-майор Александр Шкиренко зачислен в распоряжение министра обороны.
- В конце июня военные комиссариаты Беларуси начали проверку приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.
- В Гомельской области мужчин и женщин массово вызывали в военкоматы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии