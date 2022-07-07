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Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 20:35
Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже - Фото
Армия Беларуси (фото – МО Беларуси)

Только 5% опрошенных в интернете беларусов считают, что их армия должна вступить в войну в Украине на стороне России. При этом 23% считают, что нужно поддержать страну-агрессора, не вступая в войну. За аналогичную поддержку Украины выступили только 5%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного британским аналитическим центром в области международных отношений Chatham House.

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Chatham House опросил с помощью интернет-интервью 804 респондентов с 6 по 17 июня 2022 года. Статистическая погрешность – не более 3,5%. Аналитики подчеркивают: выборка была ограничена до пользователей интернета, потому есть вероятность, что поддержка беларуского диктатора Александра Лукашенко и его режима может быть немного выше, чем отражено в опросе.

Беларусов спросили, каким, по их мнению, должно быть участие их страны в войне.

23% опрошенных сказали, что Беларусь должна поддерживать страну-агрессора, но не вступать в войну. Еще 23% считают, что Беларусь должна быть полностью нейтральной. 13% респондентов выступили за то, чтобы осудить войну РФ против Украины. 5% считают, что Беларусь должна воевать на стороне российских оккупантов. 5% ответили, что Беларусь должна поддержать Украину, но не вступать в войну. 4% считают, что беларуские военные должны воевать на стороне Украины. Еще 2% сказали, что Беларусь должна осудить действия Украины, защищающей свою территориальную целостность и суверенитет, но не вступать в войну.

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Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже

Беларусов также спросили о поддержке военных действий РФ в Украине:

35% – определенно не поддерживают;
8% – скорее не поддерживают;
14% – определенно поддерживают;
19% – скорее поддерживают;
23% – затруднились ответить.

Нажмите, чтобы увеличить:

Беларусов спросили об участии в войне. Поддерживать Россию не спешат, но и Украину – тоже

  • В ГУР считают, что пока нет непосредственной угрозы вторжения из Беларуси, но сопротивление в стране-союзнице РФ недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы.
  • В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены.
  • Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля. 

Читайте также: Кулеба об угрозе из Беларуси: ВСУ по силам им навалять

Оксана Житнюк
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