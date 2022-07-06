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Генштаб не видит, чтобы армия Беларуси готовила ударные группировки около Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 09:11
Генштаб не видит, чтобы армия Беларуси готовила ударные группировки около Украины - Фото
Военные армии Беларуси наводят понтонную переправу (фото - МО РБ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не наблюдает на территории Беларуси создания ударных соединений врага для повторной попытки вторжения с севера. Об этом написали в утренней сводке от главного военного органа по планированию обороны государства под руководством генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.

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Генштаб подчеркивает, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация – "без существенных изменений".

"Признаков формирования наступательных группировок противника на территории республики Беларусь не обнаружено", – уточнили там.

СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили. Ранее настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Президент Зеленский говорил об угрозе нападения.

Помимо этого, на Северском направлении российские оккупанты на своей территории в приграничье совершенствуют инженерное оборудование передовых позиций.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия и использует вертолеты, танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, чтобы обстреливать украинские войска в районах Сосновки, Слатино, Малой Даниловки, Черкасских Тишек, Веселого, Кутузовки, Мосьпаново, Гусаровки, Чепиля и Новой Николаевки.

  • В МВД заявили, что усилили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения ДРГ из Беларуси.
  • В ГУР считают, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения из Беларуси, но сопротивление в стране-союзнице РФ недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы.
  • В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены.

Читайте также: Кулеба об угрозе из Беларуси: ВСУ в силе им навалять

Евгений Пилипенко
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