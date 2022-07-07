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Начальник ГРУ Беларуси транслировал пропаганду РФ, угрожал Польше ракетами и убийствами

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 18:13
Начальник ГРУ Беларуси транслировал пропаганду РФ, угрожал Польше ракетами и убийствами - Фото
Руслан Косыгин (фото - sb.by​)

Топ-чиновник режима диктатора Александра Лукашенко в Беларуси угрожает Польше массированными ракетными ударами "по центрам принятия решений", если там "попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы". Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления страны Руслан Косыгин, сообщил пропагандистский госресурс "Белта".

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На встрече со СМИ речь замначальника генштаба армии РБ изобиловала российскими пропагандистскими штампами о "плохом НАТО", о том, как США "готовятся напасть" на Беларусь и Россию, а Польша "хочет забрать запад Украины и Беларуси", и оборотами о "милитаристских устремлениях Польши, подогреваемых оголтелыми заявлениями местных политиков и активно поддерживаемых коллективным Западом во главе с США"

Начальник ГРУ Беларуси переживает из-за развертывания системы ПРО США и ввода в эксплуатацию базы ПРО в Польше.

Он пригрозил "мгновенным, адекватным и жестким ответом" за некие, с точки зрения пропаганды Москвы/Минска, недружественные действия Варшавы.

СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили. Ранее настолько масштабных учений в приграничной Гомельской области не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Президент Зеленский говорил об угрозе нападения.

"В случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно – центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", – заявил генерал-майор страны-союзницы РФ.

Косыгин попал в поле зрения OSINT-расследователей InformNapalm еще в 2015 году.

7 июля OSINT-группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что учения армии Беларуси "продлены как минимум до 16 июля".

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Евгений Пилипенко
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война польша беларусь угроза руслан Косыгин
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