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Беларусь отдала аэродром возле Гомеля под российскую военную базу с "Искандерами"

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 16:04
Беларусь отдала аэродром возле Гомеля под российскую военную базу с
Фото: Google Earth

Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Беларусь передала под полный контроль России аэродром Зябровка, где продолжаются мероприятия по обустройству военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" вооруженных сил Российской Федерации", — сказал Громов.

Беларусь также готовится получить от России собственный комплекс "Искандер", к чему активно готовится.

Он будет размещаться на территории воинской части 465-й ракетной бригады сухопутных сил Беларуси в городе Осиповичи. Там уже начато строительство ангаров.

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По словам Громова, признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси пока нет, но в стране активно вербуют бывших военных в частную военную компанию "Лига" (новое название ПВК Вагнера).

В первую очередь речь идет о спецназовцах и летчиках.

Генерал заявил, что беларуские войска могут привлечь для провокаций против Украины, но возможность полномасштабного вторжения Беларуси пока выглядит низкой.

  • В ГУР считают, что пока нет непосредственной угрозы вторжения из Беларуси, но сопротивление в стране-союзнице РФ недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы.
  • В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены.

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Андрей Водяный
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война беларусь Алексей Громов
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