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Зеленский: Беларусы должны делать все, чтобы их не втянули в войну, но Украина готовится

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 14:30
Зеленский: Беларусы должны делать все, чтобы их не втянули в войну, но Украина готовится - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский считает, что беларусы должны делать все, чтобы их не втянули в войну против Украины, и подчеркнул, что Украина готовится к возможному нападению. Об этом он сказал на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist. 

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Он подчеркнул, что с территории Беларуси по Украине было запущено "очень много" ракет.

"Тем не менее, мы понимаем, что это не решение беларуского народа. И мы считаем, что беларускому народу нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну. Но и ответственность должна быть у людей, которые видят, что происходит. Нельзя молчать и говорить: "Это не мы. Это с нашей территории РФ делает эти выстрелы". Я считаю, что это не справедливо", – сказал Зеленский.

Тем не менее, по его словам, Украина верит, что Беларусь не будет втянута в войну, однако провокации "есть и будут".

"Мы со своей стороны можем сказать только одно: мы к этому готовимся", – добавил президент, комментируя возможное нападение.

  • Армия Беларуси начала обучение недалеко от границ Украины. Раньше таких масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили. Беларуские журналисты сообщают, что местных мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы.
  • По данным Минобороны Украины, Беларусь сосредоточила до шести батальонов своих войск возле украинской границы.
  • 26 июня Зеленский заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси.

Читайте также: Зеленский: Нельзя исключать, что Россия планирует нападение на других своих соседей

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война беларусь
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