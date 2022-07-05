Зеленский: Нельзя исключать, что Россия планирует нападение на других своих соседей

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство может планировать вторжение на территорию соседних с ней стран. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия может спровоцировать возможные войны или кризисы в ближайшие годы для многих государств.

"Вероятно ли, что руководство России планирует новое вторжение на территорию другого соседа? Никто не может этого исключать. Может ли Россия создать нам всем в Европе еще какой-нибудь кризис? Да. Достаточно посмотреть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками атомных станций в Украине. Взглянуть и понять: даже гарантированной радиационной безопасности у нас с вами сейчас нет", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ рассматривает территорию Украины как "плацдарм для захвата других европейских стран".

"Дать безопасность Украине — это обеспечить долгосрочную безопасность всей Европе", — отметил он.

Читайте также: Чем быстрее и больше поможем, тем быстрее Украина победит – Трасс

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.