Зеленский: Нельзя исключать, что Россия планирует нападение на других своих соседей
Президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство может планировать вторжение на территорию соседних с ней стран. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist.
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По его словам, Россия может спровоцировать возможные войны или кризисы в ближайшие годы для многих государств.
"Вероятно ли, что руководство России планирует новое вторжение на территорию другого соседа? Никто не может этого исключать. Может ли Россия создать нам всем в Европе еще какой-нибудь кризис? Да. Достаточно посмотреть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками атомных станций в Украине. Взглянуть и понять: даже гарантированной радиационной безопасности у нас с вами сейчас нет", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что РФ рассматривает территорию Украины как "плацдарм для захвата других европейских стран".
"Дать безопасность Украине — это обеспечить долгосрочную безопасность всей Европе", — отметил он.
- Президент Эстонии Алар Карис считает, что прекращение огня в Украине не может быть решением войны с Россией на сегодняшний день. Он заявил, что перемирие создает "еще один замороженный конфликт, это будет очень большая угроза безопасности всей Европы".
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина должна победить в войне с Россией, а российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить, иначе он найдет новые цели для агрессии.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что в случае подписания "плохого соглашения" с РФ Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова.
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