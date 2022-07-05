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Зеленский: Нельзя исключать, что Россия планирует нападение на других своих соседей

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 12:49
Зеленский: Нельзя исключать, что Россия планирует нападение на других своих соседей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское руководство может планировать вторжение на территорию соседних с ней стран. Об этом он сообщил на открытии 26 правительственного круглого стола The Economist. 

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По его словам, Россия может спровоцировать возможные войны или кризисы в ближайшие годы для многих государств. 

"Вероятно ли, что руководство России планирует новое вторжение на территорию другого соседа? Никто не может этого исключать. Может ли Россия создать нам всем в Европе еще какой-нибудь кризис? Да. Достаточно посмотреть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками атомных станций в Украине. Взглянуть и понять: даже гарантированной радиационной безопасности у нас с вами сейчас нет", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ рассматривает территорию Украины как "плацдарм для захвата других европейских стран". 

"Дать безопасность Украине — это обеспечить долгосрочную безопасность всей Европе", — отметил он. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война Европа
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