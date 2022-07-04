Замороженный конфликт в Украине будет угрозой безопасности всей Европы — президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис считает, что прекращение огня в Украине не может быть решением войны с Россией на сегодняшний день. Об этом он сообщил в интервью на эстонском канале ERR.
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"Это только вопрос времени, когда Россия сможет двигаться дальше или откусить еще один кусочек", — сказал он.
Он отметил, что если перемирие создает "еще один замороженный конфликт, то это будет очень большая угроза безопасности всей Европы".
Карис также заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе требует, чтобы страны жили немного беднее с экономической точки зрения.
"Желанием было, чтобы здесь, с восточной стороны, были более крупные силы обороны, которые НАТО гарантировало бы, и я думаю, что мы получили эти рамки. Также важно, что в документах НАТО теперь четко указано, откуда исходит эта угроза Европе", — сказала президент Эстонии.
- Ранее глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что нельзя идти на уступки России по транзиту в Калининград подсанкционных грузов, ведь это даст Кремлю не тот сигнал.
- Эстония передала Украине треть своего оборонного бюджета.
- Между тем, военные в Эстонии не удивлены, что РФ отрабатывает нападение, и говорят, что это даже поможет в случае чего.
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