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Замороженный конфликт в Украине будет угрозой безопасности всей Европы — президент Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 23:59
Замороженный конфликт в Украине будет угрозой безопасности всей Европы — президент Эстонии - Фото
Алар Карис (Фото: EPA )

Президент Эстонии Алар Карис считает, что прекращение огня в Украине не может быть решением войны с Россией на сегодняшний день. Об этом он сообщил в интервью на эстонском канале ERR.

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"Это только вопрос времени, когда Россия сможет двигаться дальше или откусить еще один кусочек", — сказал он.

Он отметил, что если перемирие создает "еще один замороженный конфликт, то это будет очень большая угроза безопасности всей Европы".

Карис также заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе требует, чтобы страны жили немного беднее с экономической точки зрения.

"Желанием было, чтобы здесь, с восточной стороны, были более крупные силы обороны, которые НАТО гарантировало бы, и я думаю, что мы получили эти рамки. Также важно, что в документах НАТО теперь четко указано, откуда исходит эта угроза Европе", — сказала президент Эстонии. 

Читайте также: Генсек НАТО ответил на опасения премьера Эстонии: Таллинн россиянам не захватить 

Дмитрий Гриниченко
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война перемирие эстония прекращение огня
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