Россия проводит учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии — Минобороны Эстонии

Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны Эстонии, где предупредили об эскалации напряженности между Москвой и членом НАТО.

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Минобороны заявило, что провокационное поведение усилилось на границе Эстонии с Россией в преддверии саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Мадриде.

МИД Эстонии вызвал посла России в Таллинне, сообщив, что 18 июня вертолет пограничной службы РФ на две минуты влетел в воздушное пространство Эстонии, что стало первым подобным случаем с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин начал вторжение в Украину.

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Вадим Ребрина

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