В Минобороны Эстонии не удивлены, что РФ отрабатывает нападение. Говорят, это даже поможет

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что в российских учениях, в ходе которых военные РФ отрабатывают нападение на страны Балтии, "нет ничего необычного", но раскрытие такой деятельности поможет объяснить союзникам необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ERR.

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"Когда Россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, Россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного", – сказал Лаанет.

Он подчеркнул, что в отличие от России, Эстония самостоятельно или с союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность: "Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать – завоевание или оборону".

Эстонский министр считает, что повышение осведомленности о поведении России поможет НАТО лучше объяснить необходимость усиления защиты восточного фланга Альянса, особенно перед саммитом в Мадриде.

"В рамках решений саммита НАТО нам также необходимо разъяснить союзникам реальные угрозы безопасности, какая у нас в целом ситуация с безопасностью, чтобы дать итальянцам, испанцам и даже жителям Центральной Европы ясную информацию и понимание того, что действительно происходит", – сказал Лаанет, напомнив о подобных угрозах со стороны РФ в сторону Литвы и Латвии.

Глава оборонного ведомства назвал "очень хорошим примером" поведение США перед 24 февраля, когда были опубликованы разведданные Штатов о военных планах России: "<…> они впервые в истории очень смело опубликовали разведданные, чтобы проинформировать Украину, а также подать сигнал РФ – мы знаем, что вы планируете, не делайте этого. И, конечно же, чтобы окружающие страны могли подготовиться к возможному нападению. Совершенно очевидно, что это был в корне новый подход".

Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Минобороны Эстонии заявило, что провокационное поведение усилилось на границе с РФ в преддверии саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Мадриде.

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Оксана Житнюк

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