UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны Эстонии не удивлены, что РФ отрабатывает нападение. Говорят, это даже поможет

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 14:55
В Минобороны Эстонии не удивлены, что РФ отрабатывает нападение. Говорят, это даже поможет - Фото
Калле Лаанет (Фото - ЕРА)

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что в российских учениях, в ходе которых военные РФ отрабатывают нападение на страны Балтии, "нет ничего необычного", но раскрытие такой деятельности поможет объяснить союзникам необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ERR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда Россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, Россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного", – сказал Лаанет.

Он подчеркнул, что в отличие от России, Эстония самостоятельно или с союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность: "Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать – завоевание или оборону".

Эстонский министр считает, что повышение осведомленности о поведении России поможет НАТО лучше объяснить необходимость усиления защиты восточного фланга Альянса, особенно перед саммитом в Мадриде.

"В рамках решений саммита НАТО нам также необходимо разъяснить союзникам реальные угрозы безопасности, какая у нас в целом ситуация с безопасностью, чтобы дать итальянцам, испанцам и даже жителям Центральной Европы ясную информацию и понимание того, что действительно происходит", – сказал Лаанет, напомнив о подобных угрозах со стороны РФ в сторону Литвы и Латвии.

Глава оборонного ведомства назвал "очень хорошим примером" поведение США перед 24 февраля, когда были опубликованы разведданные Штатов о военных планах России: "<…> они впервые в истории очень смело опубликовали разведданные, чтобы проинформировать Украину, а также подать сигнал РФ – мы знаем, что вы планируете, не делайте этого. И, конечно же, чтобы окружающие страны могли подготовиться к возможному нападению. Совершенно очевидно, что это был в корне новый подход".

  • Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Минобороны Эстонии заявило, что провокационное поведение усилилось на границе с РФ в преддверии саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Мадриде.

Читайте также: Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО — Politico

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
учения РФ нато угроза ракета эстония Калле Лаанет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 