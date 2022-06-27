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Генсек НАТО ответил на опасения премьера Эстонии: Таллинн россиянам не захватить

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 13:08
Генсек НАТО ответил на опасения премьера Эстонии: Таллинн россиянам не захватить - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на опасения премьера Эстонии Каи Каллас, которая на прошлой неделе заявила, что Россия может стереть ее страну с лица земли, прежде чем союзники ее отвоюют. В интервью Financial Times Столтенберг сказал, что россияне не смогут захватить Таллин, "как не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин во времена Холодной войны".

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"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями защищали соседние с Россией страны, корректируя наше присутствие в зависимости от уровня угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", – сказал Столтенберг.

По его словам, альянс намерен значительно усилить свое присутствие в Восточной Европе.

Читайте также: Польша на саммите в Мадриде будет просить разместить на ее территории бригадную группу НАТО

Новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на этой неделе на саммите в Мадриде, будет определять цели и подходы альянса на следующее десятилетие, а также согласует расширенный план защиты восточных союзников в ответ на вторжение России в Украину.

План будет предусматривать создание новых подразделений с участием США, Великобритании и Франции. Они будут готовы оперативно развернуть свои военные силы на конкретных территориях с первых часов предполагаемого нападения. Россия в новой стратегии будет определена как прямая и непосредственная угроза безопасности стран НАТО.

Столтенберг рассказал, что обсуждал с Каллас и лидерами соседних Литвы и Латвии их опасения в отношении России.

"Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история и горький опыт – что именно значит находиться под оккупацией и вторжением. Я осознаю, что [Каллас] хочет большего присутствия НАТО и могу пообещать ей большее присутствие", — подчеркнул генсек альянса.

  • До незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО не планировала размещать боевые подразделения в восточной части альянса.
  • На Варшавском саммите НАТО в 2016 году члены блока решили усилить военное присутствие в этом регионе, и в 2017 году были созданы четыре многонациональных боевых группы уровня батальона на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (под руководством Великобритании, Канады, Германии и Соединенных Штатов Америки).
  • На фоне вторжения России в Украину в феврале 2022 года, страны НАТО решили создать еще четыре батальонных группы – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Андрей Водяный
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Россия нато эстония йенс столтенберг Кая Каллас
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