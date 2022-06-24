"Нас уничтожат". Эстонский лидер критикует оборонный план НАТО. В Германии ее поддержали

Учитывая, что происходит в Украине, нынешний план обороны НАТО для стран Балтии (в случае вторжения РФ они могут до полугода находиться под оккупацией, прежде чем союзники отвоюют) нужно пересматривать, потому что за это время может произойти "полное уничтожение нашей страны и нашей культуры". К этому в интервью Financial Times призвала премьер Эстонии Кая Каллас.

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Сейчас в каждой из стран Балтии постоянно базируются около 1500 военных НАТО. Их задача – обеспечить первоначальное сопротивления вторжению, чтобы дать Альянсу время на подготовку к переброске подкрепления. Она предостерегла, что такая концепция "натянутой проволоки" не предполагает оперативного мощного сопротивления России.

Присутствие войск союзников должно быть более масштабным – как минимум дивизия в каждой стране Балтии, считает она.

"Теперь все видят, что эта концепция на самом деле не работает", – заявила Каллас и призвала разместить в странах Балтии суммарно 20 000 – 25 000 солдат НАТО.

Позднее она добавила, что "нам нужно перейти от сдерживающей позиции к оборонительной, а это значит, что мы должны быть готовы отразить [нападение] в первый же день".

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что слова Каллас – не запугивание или "раскрытие планов обороны НАТО", как уже заявили критики премьера страны, а беспокойство за Эстонию. Вчера из-за войны РФ против Украины он призвал "готовиться к любым ситуациям".

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала Каллас в том, что концепции "натянутой проволоки" больше недостаточно.

"Наши военные учения должны отражать новую реальность. И нам нужно отреагировать на то, что вся восточная территория союзников столкнулась с новой угрозой. Нам необходимо увеличить присутствие там НАТО", – заявила она.

ФРГ уже предложила Литве создать "надежную боевую бригаду" на 3500 солдат в дополнение к нынешнему батальону численностью около 1000 солдат, однако с тем, чтобы большинство военных базировались в Германии и смогли экстренно прибыть в страны Балтии.

Эстония передала Украине треть своего оборонного бюджета.

Между тем, военные в Эстонии не удивлены, что РФ отрабатывает нападение, и говорят, что это даже поможет в случае чего.

Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине?"

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Евгений Пилипенко

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