Президент Эстонии из-за войны РФ против Украины призвал "готовиться к любым ситуациям"

Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости "готовиться к любым ситуациям" на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и анонсировал увеличение наземной обороны Эстонии. Об этом он сказал в своей речи на параде по случаю Дня победы в Курессааре, передает Delfi.

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Он сказал, что "на фоне ужасов со стороны российских войск" Эстонию вдохновляют храбрость, находчивость и сила украинского народа, ВСУ и территориальной обороны. Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ численность ТрО увеличилась в 18 раз – с 6500 до 117 000 человек.

В Эстонии, по его словам, тоже отреагировали на войну РФ против Украины, и с 24 февраля по сегодняшний день более 3300 человек подали заявление о вступлении в Союз обороны страны (добровольческое военизированное формирование, которое входит в состав Сил обороны Эстонии. – Ред.). При этом, по его словам, более трети из них присоединились к Naiskodukaitse – женской организации Союза обороны.

"Такое сосредоточенное на готовности предупреждающее мышление – именно то, что поможет нам как народу и государству быть готовыми к любым ситуациям", – заявил Карис.

По его словам, в следующем году Эстония еще больше увеличит свою наземную оборону – на 10 000 – человек, с опорой на резервистов. Эстонский лидер отметил, что это даст возможность усилить государственную оборону и поможет резервистам лучше сохранить и отточить свои умения.

Он также озвучил результаты одного из прошлогодних исследований: 98% резервистов были бы готовы участвовать в оборонительных действиях, если на Эстонию будет совершено нападение.

Сейчас Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Минобороны Эстонии заявило, что провокационное поведение усилилось на границе с РФ в преддверии саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Мадриде.

Также в Минобороны Эстонии заявили, что "нет ничего необычного" в таких учениях РФ, так как она всегда отрабатывает нападение, а не оборону, но раскрытие такой деятельности поможет объяснить союзникам необходимость укрепления восточного фланга НАТО.

Оксана Житнюк

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