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Джонсон: Украина должна одержать победу. Если Путина не остановить — он найдет новые цели

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 18:51
Джонсон: Украина должна одержать победу. Если Путина не остановить — он найдет новые цели - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина должна победить в войне с Россией, а российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить. Об этом он заявил во время выступления в Палате общин британского парламента 4 июля, цитирует его газета The Guardian.

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По его словам, Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу". Он отметил, что саммит НАТО в Мадриде "превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости альянса поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Все мы понимаем, что если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран, своих соседей, и если бы это когда-либо было разрешено, то ни один народ нигде не был бы в безопасности", — сказал британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что у Украины "есть силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский". 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин Борис Джонсон
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