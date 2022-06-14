Зеленский о "мире в обмен на территории": Мы потеряем все, если проиграем России в войне

Украина потеряет все, если проиграет России в войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок Украиной в обмен на мир.

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По его словам, война может закончиться, если Украина укрепится, а Россия ослабнет. На вопрос о возможных территориальных уступках Украины в обмен на мир Зеленский заявил, что "мы на своей земле".

"Это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей, так оно и есть, но мы потеряем все, если проиграем России в этой войне", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с РФ только в том случае, если в Москве реально будут готовы закончить войну.

"У меня нет времени на разговоры, которые не работают", – заявил Зеленский.

Ранее в этом интервью Зеленский заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу и в целом правительству этой страны не следует "балансировать между Украиной и отношениями с Россией", они должны быть более уверенными в своих отношениях с Украиной.

12 июня Зеленский в ежедневном обращении сообщил, что российские власти пытаются завести на Донбасс резервные силы – "слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации".

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Дмитрий Гриниченко

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