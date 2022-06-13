Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина обязательно вернет временно оккупированный Мариуполь.

"Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз. Его освободили в 1943 году от нацистов – блестящей операцией. В 2014-м, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших "азовцев" и других подразделений Мариуполь был освобожден во второй раз. Мы не позволим сделать этот город мертвым. Мы вернем его. Обязательно", – сказал президент.

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Зеленский уверен, что будут освобождены все города и села, которые находятся под временной оккупацией.

"Мы придем в Херсон. И обычные херсонцы на улицах города будут встречать именно нашу армию. Провал оккупантов, которые пытались праздновать так называемый День России, только доказывает, что Херсон – это украинский город. И херсонцы будут праздновать только украинские праздники", – добавил Зеленский.

Президент говорил об освобождении Мелитополя из-под оккупации.

"Мы придем в Мелитополь. И вернем всем мелитопольцам возможность жить без ужаса. И, кстати, все коллаборанты, угрожающие сейчас отобрать землю у фермеров в Мелитополе и других районах Запорожской области, сами – очень вероятно – окажутся в этой земле", – пообещал Зеленский.

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Роман Брыль

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