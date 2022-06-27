Зеленский – лидерам G7: Еще не время для мирных переговоров с Россией
Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Большой семерки в Германии сказал, что мирные переговоры с Россией пока не актуальны, пишет AFP со ссылкой на источники в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.
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"Президент Зеленский сегодня четко ответил всем: время для переговоров еще не пришло, Украина пойдет на переговоры, когда будет иметь достаточные позиции для этого, то есть, когда восстановит свои силы", — сказал собеседник издания.
Другой источник рассказал, что Зеленский рассчитывает на прекращение полномасштабной войны с Россией до конца года.
Записи обращения главы государства к союзникам в публичном доступе нет и, возможно, не будет. В коммюнике Офиса президента Украины об этих заявлениях Зеленского не сообщается.
Официально президент рассказал, что попросил G7 поддержать Украину пятью конкретными шагами: предоставить гарантии безопасности, передать современные противоракетные системы и достаточное количество оружия, помочь с восстановлением аграрного экспорта, признать Россию государством-спонсором терроризма, гарантировать послевоенное восстановление.
- В том же обращении глава государства призвал союзников дать Украине системы ПВО: накануне впервые за два месяца Россия нанесла ракетный удар по Киеву.
- Американские СМИ сообщали, что США могут приобрести для Украины системы NASAMS.
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