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Зеленский на саммите G7 сказал, что хочет завершения войны до зимы – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 13:29
Зеленский на саммите G7 сказал, что хочет завершения войны до зимы – СМИ - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Выступая по видеосвязи на саммите Большой семерки в Германии, президент Владимир Зеленский заявил о желании, чтобы тотальная война России против Украины завершилась к концу года. Об этом со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза сообщает The Guardian

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"Зеленский, по-видимому, сказал лидерам G7: он хочет, чтобы война закончилась к концу года — до наступления зимы", — говорится в сообщении.

"Зеленский призвал участников саммита приложить большие усилия, чтобы положить конец войне до конца года", – подтверждает источник AFP.

Записи обращения главы государства к союзникам в публичном доступе нет и, возможно, не будет.

  • В том же обращении глава государства призвал союзников дать Украине системы ПВО: накануне впервые за два месяца Россия нанесла ракетный удар по Киеву.
  • Американские СМИ считают, что вскоре США закупят для Украины системы NASAMS

Смотрите видео: Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому на саммите G7

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война обращение прогноз g7 большая семерка
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