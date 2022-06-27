Зеленский на саммите G7 сказал, что хочет завершения войны до зимы – СМИ

Выступая по видеосвязи на саммите Большой семерки в Германии, президент Владимир Зеленский заявил о желании, чтобы тотальная война России против Украины завершилась к концу года. Об этом со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза сообщает The Guardian.

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"Зеленский, по-видимому, сказал лидерам G7: он хочет, чтобы война закончилась к концу года — до наступления зимы", — говорится в сообщении.

"Зеленский призвал участников саммита приложить большие усилия, чтобы положить конец войне до конца года", – подтверждает источник AFP.

Записи обращения главы государства к союзникам в публичном доступе нет и, возможно, не будет.

В том же обращении глава государства призвал союзников дать Украине системы ПВО: накануне впервые за два месяца Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

Американские СМИ считают, что вскоре США закупят для Украины системы NASAMS.

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Евгений Пилипенко

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