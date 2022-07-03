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Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить "Минск-3" — Трасс

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 16:50
Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить
Лиз Трасс (Фото: EPA)

В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью французской газете Le Journal du Dimanche

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По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года. 

"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.

Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".

СПРАВКА. Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский сговор) позволило Германии при согласии Франции, Великобритании и поддержке Италии забрать часть территории Чехословакии — Судетскую область. Соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения, которое в итоге привело ко Второй мировой войне.

Читайте также: Чем быстрее и больше поможем, тем быстрее Украина победит – Трасс

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин британия переговоры Лиз Трасс
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