Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить "Минск-3" — Трасс

В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

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По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года.

"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.

Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".

СПРАВКА. Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский сговор) позволило Германии при согласии Франции, Великобритании и поддержке Италии забрать часть территории Чехословакии — Судетскую область. Соглашение считается кульминацией британо-французской политики умиротворения, которое в итоге привело ко Второй мировой войне.

Ранее Трасс заявила, что Запад должен дать украинцам все, что требуется, чтобы они изгнали российских оккупантов со своей земли, поскольку Путин "приказал совершать самые ужасные преступления в Украине" – и в случае его успеха безопасности в Европе не будет.

27 мая Трасс также заявляла, что нужно обеспечить победу Украины, потому что, если Путин победит, "мир не будет в безопасности".

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Дмитрий Гриниченко

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