Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить "Минск-3" — Трасс
В случае подписания "плохого соглашения" с РФ российский диктатор Владимир Путин использует время для перегруппировки и будет атаковать Украину снова. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
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По ее словам, нет опасности компромисса с Путиным в Европе, который будет аналогичен Мюнхенскому сговору 1938 года.
"НАТО чрезвычайно едина в своей поддержке Украины. Мы все знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение", — заявила Трасс.
Она отметила, что Украине нужна "чистая победа, которая восстановит ее безопасность".
- Ранее Трасс заявила, что Запад должен дать украинцам все, что требуется, чтобы они изгнали российских оккупантов со своей земли, поскольку Путин "приказал совершать самые ужасные преступления в Украине" – и в случае его успеха безопасности в Европе не будет.
- 27 мая Трасс также заявляла, что нужно обеспечить победу Украины, потому что, если Путин победит, "мир не будет в безопасности".
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