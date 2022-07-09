Российские и беларуские летчики усиливают тренировки на аэродромах в Беларуси – OSINT

В Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на пяти аэродромах: туда прибыли летчики из РФ, также проходят тренировки по десантированию. Об этом пишут в OSINT-группе Беларускі Гаюн, которая отслеживает ситуацию на территории страны-союзницы российских оккупантов.

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В город Барановичи прибыли около 20 летчиков из РФ, сообщили наблюдатели. Утверждается, что они приехали в город утром 7 июля на обычном поезде Москва-Брест.

"Более того, это не первое сообщение, что российские военные вновь начали приезжать в Беларусь на обычных пассажирских поездах. Наблюдается определенная корреляция приезда российских военных с увеличением числа авиатренировок", – добавили там.

Беларускі Гаюн пишет, что в Барановичах летчики истребителей тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты, а с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС Беларуси.

"Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма", – отметили наблюдатели.

Часто также высаживают десант в Мачулищах, 8 июля впервые проведены учения по высадке десанта с Ми-8 в Ельском районе, замечена отработка десантирования в Бобруйске.

В Беларуси вчера решили продолжить учения до 16 июля.

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Евгений Пилипенко

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