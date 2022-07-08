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Опубликованы спутниковые снимки техники на аэродроме, который Лукашенко отдал россиянам

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 18:33
Опубликованы спутниковые снимки техники на аэродроме, который Лукашенко отдал россиянам - Фото
Аеродром Зябровка (Фото - Googe Earth)

Оборонный аналитик Конрад Музыка опубликовал в Twitter свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке (Гомельская область, Беларусь). Telegram-канал Беларускі гаюн сообщает, что не вся расположенная там техника попала на фото.

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Снимки сделала компания Rochan Consulting 20 июня.

Беларуские эксперты пишут, что на снимках зафиксированы дивизион из 10-и единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф"; две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта; а также низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6, и радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е. Рядом с ним под маскировочной сеткой расположен аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

Опубликованы спутниковые снимки техники на аэродроме, который Лукашенко отдал россиянам

Расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля 2022 года, в то же время видно, что С-400 стало на две единицы больше, пишет беларуское издание.

Кроме того, по его информации, в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы.

  • 7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь передала под полный контроль России военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля.
Вадим Ребрина
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беларусь техника Зябровка
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