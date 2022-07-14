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Разведка опровергла фейк росСМИ о якобы подготовке ударов по Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 18:27
Разведка опровергла фейк росСМИ о якобы подготовке ударов по Беларуси - Фото
Украинские пограничники (фото - dpsu.gov.ua)

Российские и беларуские пропагандистские СМИ распространяют информацию о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины ударов по объектам на территории Беларуси. Главное управление разведки Минобороны опровергает эту информацию и заявляет, что таким образом РФ пытается втянуть Беларусь в войну.

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Среди объектов, по которым якобы готовится удар, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

"Служба связей с общественностью ГУР МО уполномочена заявить, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых российской федерацией с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и сокрытие военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины", – сказано в сообщении.

Подобные публикации, отметили в ГУР, абсолютно не соответствуют действительности, а ВСУ продолжают защищать Украину от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права.

  • В Генштабе ВСУ не ожидают проведения сухопутного наступления из Беларуси, однако заявляют об опасности нанесения ракетных ударов с ее территории и вооруженных провокаций российского и беларуского спецназа на границе.
Вадим Ребрина
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беларусь разведка гур мо
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