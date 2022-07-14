Спецназ Беларуси и России может устроить вооруженные провокации на границе — Генштаб
Российский и беларуский спецназ может устроить вооруженные провокации на границе с Украиной. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, на сегодняшний день не ожидается проведения сухопутного наступления из Беларуси, однако сохраняется опасность нанесения ракетных ударов с территории соседней страны.
Он отметил, что не исключается возможность вооруженных провокаций со стороны сил специальных операций Беларуси и России, а также наемников из частных военных компаний на границе с Украиной для инспирирования антиукраинских настроений в Беларуси. Речь идет о приграничных участках в Брестской и Гомельской областях.
- В марте в состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского.
- В конце июня военные комиссариаты Беларуси начали проверку приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.
- В Гомельской области мужчин и женщин массово вызывали в военкоматы.
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