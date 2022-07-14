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Спецназ Беларуси и России может устроить вооруженные провокации на границе — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 15:31
Спецназ Беларуси и России может устроить вооруженные провокации на границе — Генштаб - Фото
Беларуские военные (Фото: Минобороны Беларуси)

Российский и беларуский спецназ может устроить вооруженные провокации на границе с Украиной. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на сегодняшний день не ожидается проведения сухопутного наступления из Беларуси, однако сохраняется опасность нанесения ракетных ударов с территории соседней страны.

Он отметил, что не исключается возможность вооруженных провокаций со стороны сил специальных операций Беларуси и России, а также наемников из частных военных компаний на границе с Украиной для инспирирования антиукраинских настроений в Беларуси. Речь идет о приграничных участках в Брестской и Гомельской областях. 

Читайте также: Пограничник из Беларуси под огнем своих перешел границу, чтобы вступить в ВСУ – МВД

Дмитрий Гриниченко
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Россия война беларусь провокации
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