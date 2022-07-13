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Пограничник из Беларуси под огнем своих перешел границу, чтобы вступить в ВСУ – МВД

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 13:20
Пограничник из Беларуси под огнем своих перешел границу, чтобы вступить в ВСУ – МВД - Фото
Фото - Telegram МВС України

Беларуский пограничник под обстрелом перешел границу с Украиной, чтобы, как он заявил, вступить в Силы обороны. Об этом сообщает Telegram МВД.

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Сообщается, что в Волынской области пограничники задержали человека без документов, который незаконно пересек государственную границу.

По словам задержанного, он служит в Брестской пограничной группе Беларуси и хочет присоединиться к Силам обороны Украины.

Для этого он, по его утверждению, вместе с единомышленником попытался перейти границу. Погранслужба Беларуси якобы обнаружила их и обстреляла, в итоге через границу сумел пройти только один из двух.

МВД сообщает, что в отношении задержанного проводится проверка, по итогам которой будут приниматься дальнейшие решения.

Сергей Бережной
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пограничники беларусь госграница переход границы
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