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В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 14:00
В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского - Фото
Присяга батальйона имени Кастуся Калиновского Фото: t.me/belwarriors

Военные батальона имени Кастуся Калиновского вошли в состав Вооруженных сил Украины и приняли присягу, текст которой написали беларуские волонтеры.

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"По состоянию на сегодняшний день наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении батальона.

Текст присяги на беларуском языке написали волонтеры. Предполагается, что этот текст в будущем может стать основой присяги для настоящей беларуской армии. Текст присяги заканчивается призывом-девизом " Жыве Беларусь! ".

В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского.

Анна Чуданова
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ВСУ присяга белорусские военные батальон имени Кастуся Калиновского
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