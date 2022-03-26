Военные батальона имени Кастуся Калиновского вошли в состав Вооруженных сил Украины и приняли присягу, текст которой написали беларуские волонтеры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По состоянию на сегодняшний день наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении батальона.

Текст присяги на беларуском языке написали волонтеры. Предполагается, что этот текст в будущем может стать основой присяги для настоящей беларуской армии. Текст присяги заканчивается призывом-девизом " Жыве Беларусь! ".

В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского.

Анна Чуданова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.