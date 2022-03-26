В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского
26.03.2022, 14:00
Присяга батальйона имени Кастуся Калиновского Фото: t.me/belwarriors
Военные батальона имени Кастуся Калиновского вошли в состав Вооруженных сил Украины и приняли присягу, текст которой написали беларуские волонтеры.
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"По состоянию на сегодняшний день наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении батальона.
Текст присяги на беларуском языке написали волонтеры. Предполагается, что этот текст в будущем может стать основой присяги для настоящей беларуской армии. Текст присяги заканчивается призывом-девизом " Жыве Беларусь! ".
В состав ВСУ вошел беларуский батальон имени Кастуся Калиновского.
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