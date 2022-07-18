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Дипломатические отношения с Беларусью разорвем, если ее войска пересекут границу – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 15:57
Дипломатические отношения с Беларусью разорвем, если ее войска пересекут границу – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение. Это в интервью Forbes объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с РФ мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал он.

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Кулеба также напомнил, что в Украину из Беларуси летят ракеты, поэтому беларуский маршрут для экспорта зерна в условиях блокады Черного моря рассматривался как "путь последней надежды, если больше ничего не сработает".

По его словам, никому не хотелось иметь каких-либо дел с Минском, соучастником агрессии. Кулеба отметил, что логисты и частные инвесторы (трейдеры) хорошо поработали над расширением сухопутных возможностей, также активизировался переговорный процесс по морю – и "аварийный вариант беларуского пути больше не стоит на повестке".

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Марк Сировой
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беларусь вторжение дмитрий кулеба дипломатические отношения
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