У Лаврова заявили о "супертревожном моменте втягивания США в войну". На Банковой ответили

У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в очередной раз заявили, что опасаются "все более явного и глубокого вовлечения США с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции*" и что Вашингтон "стал на грань превращения в сторону конфликта". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорит о "супертревожном, крайне остром моменте". На Банковой объяснили LIGA.net, что подобные заявления "традиционно делаются для нескольких аудиторий".

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По словам представителя оккупантов в эфире пропагандистского канала Россия-1, Москва якобы на связи с США насчет Украины "на высоком уровне" – и постоянно "доносит наши предупреждения". Рябков посетовал, что Вашингтон их игнорирует.

Как объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Кремлю важно оправдать затянувшуюся большую войну перед своим электоратом.

"Потому что с каждым месяцем войны зрители пропагандистских каналов начинают задаваться закономерными вопросами: почему "спецоперация" длится уже полгода, почему погибли десятки тысяч солдат, а мы не то что Киев не взяли — на границы Донбасса выйти не можем? В Кремле им отвечают: мол, мы воюем не с Украиной, а с армией НАТО – всеми странами объединенного Запада", – сказали на Банковой.

Подоляк добавил, что такое объяснение Кремля, "по мнению авторов "все-идет-по-плану", должно звучать не так стыдно".

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С другой стороны, отметил советник главы ОП, Москва понимает, что в США тщательно оценивают риски эскалации, чтобы избежать угрозы прямого втягивания в войну, и потому россияне направляют им подобные сигналы, "чтобы косвенно повлиять на те или иные решения" перед отправкой новых пакетов военной помощи ВСУ.

"Но наши партнеры все-таки принимают решения, исходя не из публичной риторики, а реальных действий", – подчеркнул он.

Заявления в духе тех, что сделал Рябков, также направлены на страны Африки и Азии, чтобы под предлогом недовольства мировой гегемонией США склонить их на свою сторону и выйти из политической изоляции. "Пока с союзниками на этом поле негусто: Иран, КНДР, Эритрея и одна латентно путинская европейская страна", – резюмировали на Банковой.

* – "Специальной военной операцией" пропаганда Кремля называет полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа.

29 июля госсекретарь США Блинкен впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым.

16 августа глава МИД Кулеба так говорил о переговорах с Лавровым: "Не так страшен черт, как малюют. Он был не уверен в себе".

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Евгений Пилипенко , Марк Сировой

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