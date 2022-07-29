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"Откровенный и прямой разговор". Блинкен впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 20:48
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен сказал во время брифинга, сообщает CNN.

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По словам госсекретаря, это был "откровенный и прямой разговор".

Блинкен и Лавров говорили впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше существенное предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер", — сказал Блинкен.

По данным CNN, это предложение включает обмен Уилана и Грайнер на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Блинкен сказал, что стороны также обсудили вступление в силу соглашения о безопасном транзите украинского зерна через Черное море.

"Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее", — сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что "мир не признает аннексии" и "возложит на Россию дополнительные значительные расходы, если она будет продвигать свои планы".

Лавров, согласно сообщению МИД РФ, предложил Блинкену в вопросе обмена заключенными "вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".

Также в МИД РФ сказали, что стороны якобы обсудили войну РФ против Украины. Хотя 27 июля Блинкен говорил, что тема войны затрагиваться не будет, потому что "США не обсуждают Украину без Украины".

  • 43-летний российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Его обвиняют в незаконной торговле оружием.
  • 15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.
  • 31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.
Вадим Ребрина
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Сергей Лавров пол уилан Энтони Блинкен бриттни грайнер
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