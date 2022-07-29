"Откровенный и прямой разговор". Блинкен впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен сказал во время брифинга, сообщает CNN.

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По словам госсекретаря, это был "откровенный и прямой разговор".

Блинкен и Лавров говорили впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше существенное предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер", — сказал Блинкен.

По данным CNN, это предложение включает обмен Уилана и Грайнер на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Блинкен сказал, что стороны также обсудили вступление в силу соглашения о безопасном транзите украинского зерна через Черное море.

"Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее", — сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что "мир не признает аннексии" и "возложит на Россию дополнительные значительные расходы, если она будет продвигать свои планы".

Лавров, согласно сообщению МИД РФ, предложил Блинкену в вопросе обмена заключенными "вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии".

Также в МИД РФ сказали, что стороны якобы обсудили войну РФ против Украины. Хотя 27 июля Блинкен говорил, что тема войны затрагиваться не будет, потому что "США не обсуждают Украину без Украины".

43-летний российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Его обвиняют в незаконной торговле оружием.

15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

Вадим Ребрина

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