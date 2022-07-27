Впервые с 24 февраля. Блинкен заявил, что хочет поговорить с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Речь будет идти о "существенном предложении" США по освобождению незаконно удерживаемых в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом Блинкен сказал на брифинге, сообщает CNN.

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Он заявил, что ожидает разговора с Лавровым на этой неделе.

По словам Блинкена, также планируется обсудить недавно подписанное соглашение о транзите украинского зерна через Черное море.

Тема войны в Украине затрагиваться не будет, сказал госсекретарь, повторив, что США не обсуждают Украину без Украины.

Блинкен также заявил, что президент Джо Байден был "непосредственно вовлечен" и подписал представленное Москве "существенное предложение".

Он прямо не подтвердил участие в сделке российского торговца оружием Виктора Бута, который отбывает наказание в США, заявив, что он "не может и не будет вдаваться в детали того, что мы предлагали россиянам в течение стольких недель".

"На мой взгляд, полезно передать россиянам четкие и прямые сообщения о наших ключевых приоритетах. И, как я уже упоминал, они включают в себя обеспечение возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана", — сказал Блинкен.

Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация Байдена предложила обменять Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок, на задержанных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Вадим Ребрина

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