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США хотят обменять российского торговца оружием Бута на двух удерживаемых в РФ американцев

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 21:59
США хотят обменять российского торговца оружием Бута на двух удерживаемых в РФ американцев - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

После нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок, на задержанных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

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Против этого обмена, пишет телеканала, выступает Минюст.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, России уже сделано "существенное предложение", начинается процесс переговоров.

Звезда Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер, которая признала себя виновной в начале июля, но заявила, что непреднамеренно ввезла каннабис в Россию, в среду дала показания в зале российского суда. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. По словам официальных лиц США, знакомых с российским судебным процессом и внутренней работой американо-российских переговоров, суд над ней должен завершиться до завершения сделки.

Правительство США долгое время сопротивлялось обмену, заявляя, что он лишь стимулирует страны задерживать американцев, чтобы их можно было использовать в качестве козыря. Защитники обмена ставят под сомнение эти опасения и утверждают, что более важно, чтобы американцы могли вернуться домой.

Среди высокопоставленных чиновников администрации Байдена идея обмена получила новый импульс в начале этого года после успешного освобождения Тревора Рида, бывшего морского пехотинца, который находился в плену в России более двух лет. Рида обменяли на Константина Ярошенко, российского летчика, отбывавшего 20-летний срок в федеральной тюрьме за контрабанду кокаина.

Чиновники Байдена были обеспокоены тем, что решение обменять Рида на Ярошенко будет подвергнуто критике со стороны республиканцев. Вместо этого президент получил похвалу от обеих партий.

  • 43-летний российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Его обвиняют в незаконной торговле оружием.
  • 15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.
  • 31-летнюю Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.
Вадим Ребрина
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виктор бут пол уилан бриттни грайнер
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