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Лавров поехал в Африку укреплять Россию как "великую державу" – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 10:20
Лавров поехал в Африку укреплять Россию как
Сергей Лавров и глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо (фото - ЕРА)

Поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Африку – попытка заручиться поддержкой государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину. Так считает разведка Великобритании, о чем в Twitter сообщило Минобороны страны.

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Министр оккупантов посетит в ходе турне Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В Лондоне полагают, что Кремль, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе (который Россия сама же создала, начав полномасштабную войну против Украины и заблокировав вывоз сельхозпродукции по морям).

Разведка союзников напомнила, что с 2014 года Россия "предприняла значительные усилия" для обеспечения влияния в Африке, причем часто применяла ЧВК "Вагнера" как "один из своих любимых инструментов влияния в регионе".

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"Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это укрепит идентичность "великой державы", к которой стремится Россия", – пишет разведка.

Второстепенные цели оккупантов, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами Кремля на международных площадках, резюмировали в Лондоне.

Евгений Пилипенко
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война геополитика африка Сергей Лавров разведка британская разведка
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