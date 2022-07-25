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Лавров отправился в турне по Африке. Подоляк назвал это квинтэссенцией российского садизма

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 18:39
Лавров отправился в турне по Африке. Подоляк назвал это квинтэссенцией российского садизма - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "квинтэссенцией российского садизма" поездку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку. Об этом он написал в Twitter.

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"Поездка Сергея Лаврова в Африку – это квинтэссенция российского садизма. Сначала устраиваешь искусственный голод, потом приезжаешь "похлопать по плечу". Одной рукой подписываешь Стамбульскую инициативу, другой – обстреливаешь порт Одессы. Вербуешь в свою армию мусульман, но обстреливаешь мечети в Украине", – написал Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что украинское зерно поступит в разные страны мира – "хотят в Москве или нет".

"Мы как никто знаем, что такое искусственный голод, прописанный сценаристами в Кремле, поэтому ответственно выполняем соглашения. Все, что нужно сделать России — перестать врать и начать выполнять обязательства, взятые на себя в Стамбуле", – добавил Подоляк.

Вчера, 24 июля, Лавров отправился в пятидневное турне по странам Африки. Он уже побывал в Египте и Конго, также планирует посетить Эфиопию и Уганду. Основная тема – зерно, но также Лавров затрагивает тему войны РФ против Украины в ходе визитов в африканские страны. Как передают пропагандистские росСМИ, Лавров заявил, что в стамбульском договоре "нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию (войну против Украины.- Прим. Ред.)".

Также глава МИД РФ в очередной раз пожаловался на Запад, "диктат" США и, комментируя обстрел одесского порта россиянами, заявил, что информация об обстрелах украинских объектов якобы преподносится "искаженно".

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Оксана Житнюк
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