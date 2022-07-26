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Госдеп о турне Лаврова по Африке: Россия услышала на G20 о последствиях за вторжение

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 07:44
Госдеп о турне Лаврова по Африке: Россия услышала на G20 о последствиях за вторжение - Фото
Нед Прайс (фото - ЕРА)

Глава МИД РФ Сергей Лавров поехал в турне по странам Африки, чтобы попытаться смягчить международное негодование из-за широкомасштабного вторжения РФ, но Москва уже получила месседжи о последствиях на министерской встрече G20 и от других стран. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать турне Лаврова в африканские страны – Египет, Конго, Эфиопию и Уганду – и спросили, значит ли это, что Россия не совсем находится в изоляции.

Прайс в ответ напомнил: на министерской встрече G20, где западные топ-дипломаты бойкотировали Лаврова, был достигнут консенсус, что Россия должна быть осуждена за ее действия, которые, в частности, усугубляют мировой продовольственный кризис.

По его словам, этим турне Лавров пытается остановить международное негодование в адрес России. При этом спикер Госдепа отметил: США интересует больше не то, с кем говорит РФ – а то, что она слышит.    

"Послание, которое услышал Лавров, послание, которое Россия услышала от G20, послание, которое Россия услышала от ООН, послание, которое Россия услышала от других стран и блоков, было все более ясным – о последствиях вторжения Москвы, последствиях жестокой агрессии Москвы против Украины", – добавил он.

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Марк Сировой
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госдеп сша африка Сергей Лавров Нед Прайс
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