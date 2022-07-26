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"Он сделал Россию изгоем". В США отреагировали на слова Путина о новом мировом порядке

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 07:02
Нед Прайс (скриншот видео Госдепа)

Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но диктатор Владимир Путин сделал РФ изгоем. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Его попросили прокомментировать недавние слова Путина, который заявил, что текущий мировой порядок якобы рухнул – и мир готов к новому порядку.

Прайс ответил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.

По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

"Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран", – отметил Прайс.

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Марк Сировой
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миропорядок госдеп сша владимир путин Нед Прайс
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