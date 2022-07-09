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"Сигнал был ясным". Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 17:40
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Россия не показывает готовности к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, которого бойкотировали западные коллеги на встрече G20, получил ясный сигнал. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RFI.

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"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии… Если будет возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", – сказал глава Госдепа.

Блинкен также отметил, что "был сильный консенсус" – и Россия осталась изолированной на встрече, "как это было много раз" с начала полномасштабной войны против Украины.

"По факту министр иностранных дел Лавров рано ушел с заседания, может быть, потому, что этот месседж был очень ясным", – добавил американский дипломат.

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Марк Сировой
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Сергей Лавров G20 бойкот Энтони Блинкен
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