"Сигнал был ясным". Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20
Россия не показывает готовности к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, которого бойкотировали западные коллеги на встрече G20, получил ясный сигнал. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RFI.
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"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии… Если будет возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", – сказал глава Госдепа.
Блинкен также отметил, что "был сильный консенсус" – и Россия осталась изолированной на встрече, "как это было много раз" с начала полномасштабной войны против Украины.
"По факту министр иностранных дел Лавров рано ушел с заседания, может быть, потому, что этот месседж был очень ясным", – добавил американский дипломат.
- Главы МИД Большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20: они отказались с ним ужинать, фотографироваться или беседовать тет-а-тет. Российский министр покинул встречу G20 досрочно.
- Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
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