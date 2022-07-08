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Главы МИД большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 11:27
Главы МИД большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20 - Фото
Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 (фото - ЕРА)

Министры иностранных дел большой семерки бойкотировали российского коллегу Сергея Лаврова на встрече глав МИД G20 на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Kyodo.

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что в знак протеста против военной агрессии России высокопоставленные дипломаты G7 бойкотировали общий ужин в четверг.

Высокопоставленный источник в МИД Индонезии рассказал Reuters, что от сегодняшней встречи не ожидается общего коммюнике. "С присутствием и участием России я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", – заявил перед саммитом высокопоставленный представитель Госдепа США.

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Также DW передает, что главы МИД G20 отказались делать традиционное групповое фото, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым.

Когда же глава МИД РФ прибыл на место саммита, к нему подбежали два немецких журналиста и спросили, когда он остановит войну в Украине и почему он этого не делает. Обоих репортеров вывела охрана.

Отмечается, что Лавров сидел на встрече между представителями Саудовской Аравии и Мексики. Он покинул зал заседания сразу после своего выступления, не дождавшись речи главы МИД Германии Анналены Бербок. Она еще в преддверии саммита заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова и найдет "очень ясные слова" о несогласии с нарушением норм международного права.

Ни Бербок, ни кто-либо из G7 не собирались проводить традиционные двусторонние встречи с Лавровым. "Тот, кто бомбит наш международный мирный порядок, не может ожидать, что мы будем говорить о двусторонних торговых отношениях", – объяснила глава немецкой дипломатии.

Главная пропагандистка МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров досрочно покинет саммит: сейчас он проводит некоторые двусторонние встречи, затем выступит перед прессой и уедет. Это означает, что глава российского МИД не примет участия в официальном обеде G20 во второй половине дня.

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Марк Сировой
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мид рф Сергей Лавров g7 G20 бойкот
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