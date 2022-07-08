Главы МИД большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20

Министры иностранных дел большой семерки бойкотировали российского коллегу Сергея Лаврова на встрече глав МИД G20 на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Kyodo.

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что в знак протеста против военной агрессии России высокопоставленные дипломаты G7 бойкотировали общий ужин в четверг.

Высокопоставленный источник в МИД Индонезии рассказал Reuters, что от сегодняшней встречи не ожидается общего коммюнике. "С присутствием и участием России я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус, например, по Украине", – заявил перед саммитом высокопоставленный представитель Госдепа США.

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Также DW передает, что главы МИД G20 отказались делать традиционное групповое фото, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым.

Когда же глава МИД РФ прибыл на место саммита, к нему подбежали два немецких журналиста и спросили, когда он остановит войну в Украине и почему он этого не делает. Обоих репортеров вывела охрана.

Отмечается, что Лавров сидел на встрече между представителями Саудовской Аравии и Мексики. Он покинул зал заседания сразу после своего выступления, не дождавшись речи главы МИД Германии Анналены Бербок. Она еще в преддверии саммита заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова и найдет "очень ясные слова" о несогласии с нарушением норм международного права.

Ни Бербок, ни кто-либо из G7 не собирались проводить традиционные двусторонние встречи с Лавровым. "Тот, кто бомбит наш международный мирный порядок, не может ожидать, что мы будем говорить о двусторонних торговых отношениях", – объяснила глава немецкой дипломатии.

Главная пропагандистка МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров досрочно покинет саммит: сейчас он проводит некоторые двусторонние встречи, затем выступит перед прессой и уедет. Это означает, что глава российского МИД не примет участия в официальном обеде G20 во второй половине дня.

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Марк Сировой

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