Президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов. Об этом Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с Видодо, который сегодня посетил Киев.

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Зеленский поблагодарил Видодо за приглашение и сказал, что, конечно же, принимает его, однако подчеркнул: "Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".

После переговоров с Видодо Зеленский также рассказал о договоренности ввести безвизовый режим между Украиной и Индонезией.

Видодо сказал, что визит индонезийской делегации в Киев "в такие тяжелые времена" – это проявление обеспокоенности обстоятельствами, сложившимися в Украине. Президент Индонезии пообещал сделать все возможное, чтобы его страна предоставляла помощь Украине медикаментами и поучаствовала в восстановлении больниц в Киевской области.

Он также акцентировал на необходимости обеспечить беспрепятственный экспорт заблокированного украинского зерна через морские порты.

После визита в Киев Видодо отправится в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе брифинга с Зеленским Видодо сказал о важности того, чтобы все страны придерживались принципа суверенитета и территориальной целостности других государств. Он сказал, что во время встречи с Путиным тоже будет говорить о "желании мира".

Оксана Житнюк

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