Президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов. Об этом Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с Видодо, который сегодня посетил Киев.
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Зеленский поблагодарил Видодо за приглашение и сказал, что, конечно же, принимает его, однако подчеркнул: "Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".
После переговоров с Видодо Зеленский также рассказал о договоренности ввести безвизовый режим между Украиной и Индонезией.
Видодо сказал, что визит индонезийской делегации в Киев "в такие тяжелые времена" – это проявление обеспокоенности обстоятельствами, сложившимися в Украине. Президент Индонезии пообещал сделать все возможное, чтобы его страна предоставляла помощь Украине медикаментами и поучаствовала в восстановлении больниц в Киевской области.
Он также акцентировал на необходимости обеспечить беспрепятственный экспорт заблокированного украинского зерна через морские порты.
После визита в Киев Видодо отправится в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе брифинга с Зеленским Видодо сказал о важности того, чтобы все страны придерживались принципа суверенитета и территориальной целостности других государств. Он сказал, что во время встречи с Путиным тоже будет говорить о "желании мира".
- 22 марта Польша предложила исключить Россию из G20. Президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал. За исключение РФ из G20 также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- 27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20". Зеленский, которого тоже пригласили, сказал, что принял приглашение, поскольку уверен, что на этой встрече будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.
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- Премьер Италии Марио Драги рассказал, что Видодо "категорически исключает" присутствие Путина на саммите Большой двадцатки в ноябре.
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