Путин поедет на саммит G20, в котором может принять участие Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо на саммит G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
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У него спросили, встреча будет очной или по видеосвязи.
"Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате", – ответил Ушаков.
Президента Владимира Зеленского также пригласили на саммит G20. Он сказал, что принял приглашение, но выразил убеждение, что на этой встрече будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.
Как сообщает France24 со ссылкой на AFP, Джоко Видодо в воскресенье отправился в Европу. По его словам, он планирует посетить Украину и Россию, встретиться с Зеленским и Путиным, чтобы призвать к мирным переговорам.
Сначала, по данным агентства, он собирается приехать в Киев.
"Миссия состоит в том, чтобы попросить президента Зеленского открыть диалоговый форум для мира, для построения мира, потому что война должна быть остановлена", — сказал он.
Из Киева Видодо 30 июня должен выехать в Москву.
Ранее президент Индонезии отказался отправить Украине оружие в ответ на просьбу Зеленского, вместо этого предложив гуманитарную помощь.
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